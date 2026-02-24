Смена караула: Артем Курочкин оставляет пост главы района ради работы в областном центре Саратова

По словам главы области, Курочкин написал заявление об уходе по собственному желанию. Причина — переход на новое место работы в Саратове. Таким образом, чиновник останется в системе регионального управления, но сменит уровень ответственности.

Артем Курочкин имеет многолетний опыт работы в органах местного самоуправления. В разное время он трудился в администрациях Заводского и Октябрьского районов Саратова, занимал должность заместителя главы района, а затем и сам возглавил муниципалитет.

Роман Бусаргин высоко оценил как профессиональные, так и личные качества руководителя. По мнению губернатора, за время работы Курочкина район продемонстрировал положительную динамику по целому ряду направлений.

«Проявил себя как грамотный и ответственный человек. С большим вниманием относится к решению вопросов, которые интересуют жителей», — охарактеризовал подчиненного глава региона.

Бусаргин поблагодарил Курочкина за проделанную работу и пожелал успехов на новом поприще.