Смена караула: Артем Курочкин оставляет пост главы района ради работы в областном центре Саратова
Артем Курочкин переходит с поста главы Базарно-Карабулакского района в Саратов
Глава Базарно-Карабулакского района Саратовской области Артем Курочкин покидает свой пост. Информацию об этом 24 февраля подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин.
По словам главы области, Курочкин написал заявление об уходе по собственному желанию. Причина — переход на новое место работы в Саратове. Таким образом, чиновник останется в системе регионального управления, но сменит уровень ответственности.
Артем Курочкин имеет многолетний опыт работы в органах местного самоуправления. В разное время он трудился в администрациях Заводского и Октябрьского районов Саратова, занимал должность заместителя главы района, а затем и сам возглавил муниципалитет.
Роман Бусаргин высоко оценил как профессиональные, так и личные качества руководителя. По мнению губернатора, за время работы Курочкина район продемонстрировал положительную динамику по целому ряду направлений.
«Проявил себя как грамотный и ответственный человек. С большим вниманием относится к решению вопросов, которые интересуют жителей», — охарактеризовал подчиненного глава региона.
Бусаргин поблагодарил Курочкина за проделанную работу и пожелал успехов на новом поприще.