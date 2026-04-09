Смена шильдиков не помогла: россияне вмиг узнали «китайца» в новой модели «Волги»

Возвращение легенды с китайскими корнями: новые модели «Волга» выходят на рынок

Российская автомобильная индустрия отмечает вторую попытку реанимации исторического бренда «Волга». Линейка пополнилась седаном C50 и кроссовером K50, однако экспертное сообщество и потенциальные покупатели обратили внимание на разительное сходство новинок с представителями китайского автопрома.

Техническое родство и локализация производства

Новые автомобили не являются продуктом оригинальной разработки российских инженеров. Модель K50 фактически представляет собой Geely Monjaro, в то время как седан C50 базируется на архитектуре Geely Preface. Внешние трансформации оказались символическими: машины получили иную решетку радиатора и традиционные отечественные логотипы. Сборку планируют организовать на мощностях бывшего предприятия Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Техническая начинка внедорожника включает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 238 л. с., полный привод и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Седан C50 будет предлагаться с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки — 150 или 200 л. с., работающим совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Реакция рынка и экспертная оценка

Специалисты портала Cenyavto указывают на то, что идентифицировать «Волгу» в новых кузовах крайне сложно из-за доминирующих черт Geely. Обозреватели выразили мнение, что для успешного возрождения культовой марки, пользовавшейся огромным спросом в советские времена, следовало бы создать более аутентичный визуальный образ. Предыдущий опыт 2024 года, когда в качестве базы использовались модели Changan, также признан недостаточно успешным. Несмотря на очевидную преемственность с китайским донором, официальные цены на новинки пока остаются нераскрытыми, что создает дополнительную интригу вокруг будущего проекта.