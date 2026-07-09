Смерч высосал человека с 12 этажа вместе с диваном: история чудесного спасения в Китае

В китайском городе Хуанган ураганный ветер высосал человека из квартиры на двенадцатом этаже. Как пишет Mothership , 30-летний Чжан находился в гостиной, когда на город обрушился ураган, а затем в помещение ворвался мощный смерч, разбивший окна. Вместе с потоком воздуха мужчину выбросило на улицу — вслед за диваном, обеденным столом и другой мебелью.

Чжан рухнул на зеленые насаждения под домом и чудом остался жив. Сейчас он в реанимации с тяжелыми травмами. Его жена и ребенок, также находившиеся в квартире, не пострадали. Родственник рассказал, что стихия выбила все окна, выходившие на юг и север. В городе зафиксированы многочисленные сломанные деревья, поврежденные машины и здания. По данным Mothership, жертвами стихии в провинции Хубэй стали 11 человек.