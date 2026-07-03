Смерчи у берега, ливни на суше: какой уикенд пообещал синоптик Сочи, Туапсе и Новороссийску

Черноморское побережье ждут непростые выходные. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT предупредил, что 4 и 5 июля над морем в районе Сочи могут формироваться водяные смерчи. При этом синоптик уточнил, что вихри ожидаются на удалении от берега.

Помимо этого, на Краснодарский край обрушатся мощные дожди. Под удар попадут Сочи, Туапсе и Новороссийск, причем наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Сочи в субботу, 5 июля, где может выпасть до 30 миллиметров. Температура воздуха в выходные будет держаться в пределах плюс 25–27 градусов.