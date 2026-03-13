Смерть актера Бережнова из сериала «Склифосовский» настигла внезапно: знакомая назвала причину

12 марта ушел из жизни актер театра и кино Сергей Бережнов, известный по множеству популярных телевизионных проектов. Ему было 64 года. Информацию о кончине артиста подтвердила его знакомая Ольга Грекова, пишет Teleprogramma.

Позднее стала известна причина скоропостижной смерти. Знакомая актера Оксана Романова поделилась, что, по имеющимся данным, трагедия произошла из-за тромба, оторвавшегося в сосудах.

Сергей Бережнов появился на свет 13 октября 1960 года. Его творческий путь в киноиндустрии начался в начале двухтысячных годов. За годы работы он создал десятки образов, многие из которых полюбились массовому зрителю.

Наиболее яркие роли Бережнов сыграл в многосерийных фильмах. Широкую известность ему принесли работы в проектах «Склифосовский», «Не родись красивой», «Саша+Маша», «Воронины», «Закрытая школа», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель» и «Балабол».

Печальное известие пришло вскоре после сообщений о кончине другого известного артиста — Василия Скромного, который прославился ролью Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника».