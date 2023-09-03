Смерть 41-летнего российского актера Янина оказалась фарсом мошенников

Как рассказала жена Алексея Янина Дарья, ее обманули мошенники, представившиеся сотрудниками института Склифосовского в Москве. На самом деле ее муж находится в коме, но жив.

По словам женщины, ей утром в субботу, 2 сентября, позвонила некая девушка, назвавшаяся старшей медсестрой НИИ и сообщила, прискорбную новость что Алексей скончался. Дарья передала о случившемся в театр, где служил Янин, а они, в свою очередь, дали релиз в СМИ. Однако на деле оказалось все иначе.

«Свекр связался со службой ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не привозили. Уже после обеда я позвонила в больницу, где смерть мужа опровергли», - рассказала девушка в соцсетях.

Приехав в больницу, Дарья удостоверилась в том, что ее муж жив. Жена Янина уже выложила соответствующее опровержение о смерти актера в сть. Девушка написала заявление в полицию и надеется, потребовав наказать жестоких мошенников за подобный розыгрыш.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский актер театра и кино Алексей Янин умер в 40 лет, не пережив последствий инсульта.