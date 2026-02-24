Смерть из пучины: ученые наконец поняли, как рождаются волны-убийцы

Российским исследователям в сотрудничестве с зарубежными учеными удалось продвинуться в разгадке феномена аномально высоких океанских волн. Специалисты ИТФ РАН представили решение одного из вариантов уравнения Шредингера, которое описывает механизм внезапного зарождения этих смертоносных гигантов.

Как пояснил представитель института Петр Гриневич, ключевую роль в процессе играют зоны концентрации энергии, которые словно магниты притягивают к себе волны. Это приводит к локальным скачкам амплитуды, способным создать угрозу для судоходства. Математическую основу для понимания этих процессов заложил академик Владимир Захаров еще в конце шестидесятых годов.

В основе образования гигантских валов лежат нелинейные процессы. Это означает, что поведение системы нельзя свести к простой сумме отдельных факторов. Исследователи также обратили внимание на эффект «дежавю», при котором волновая система циклически возвращается в исходное состояние. Это объясняет повторяемость некоторых аномальных явлений.

Для наглядной демонстрации своих выводов физики построили эксперимент с использованием кристалла, обладающего нелинейными оптическими свойствами. Наблюдения за световыми лучами подтвердили теоретические выкладки: поведение пучков полностью соответствовало нелинейному уравнению Шредингера.

Практическая ценность работы заключается в выведении точных формул. Они позволяют не только описывать природу «волн-убийц», но и прогнозировать поведение лазерного излучения, бороться с помехами в линиях связи и изучать экзотические состояния вещества, такие как конденсат Бозе-Эйнштейна.