«Смерть яхудам»: в Кабардино-Балкарии неизвестные подожгли еврейский культурный центр

Как рассказали местные жители, кто-то закинул сначала в строящееся в центре Нальчика здание еврейского центра горящие покрышки и поджег их. А потом на стенах появились провокационные надписи.

«Также на стене появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски еврей», - приводится в публикации.

Продолжающиеся все последнее время бомбардировки Израилем мирного населения сектора Газа спровоцировали мининги мусульман и сочувствующих по уввсему миру. Не оказалась в стороне и Россия. В минувшую субботу в соседней с КБР Карачаево-Черкессии люди вышли на многочисленный митинг с требованием к властям изгнать евреев из региона. А в Дагестане толпа потребовала выгнать из отеля якобы поселившихся там израильтян.