«Смерть как лекарство». В Испании впервые разрешили эвтаназию пациентке с депрессией

В Испании впервые в истории страны была проведена процедура эвтаназии для 25-летней девушки, страдавшей депрессией. Информацию об этом опубликовало издание The Guardian .

Жительница Каталонии Ноэлия Кастильо Рамос пережила групповое изнасилование, после чего неоднократно предпринимала попытки свести счеты с жизнью. Одна из таких попыток привела к тяжелым последствиям: девушка получила серьезные травмы, в результате которых оказалась прикована к инвалидному креслу (паралич нижних конечностей).

Ноэлия добивалась права на эвтаназию на протяжении почти двух лет. В итоге ее позицию поддержали высшие инстанции — Конституционный суд Испании и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). За несколько часов до назначенной процедуры у больницы в Барселоне собрались десятки людей, выражавших солидарность и сочувствие Рамос.

