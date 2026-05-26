Смерть на пляже: на Балтийской косе тюлень испустил дух прямо на глазах у отдыхающих

На самом западном морском пляже России, в Калининградской области, произошел трагический инцидент. В воскресенье, 24 мая 2026 года, взрослое морское животное — тюлень — вышло на официальный пляж Балтийской косы, неподалеку от Западного форта, и там испустило дух прямо на глазах у изумленных туристов, передает « Русский Запад ».

Тело животного лежало в полосе прибоя. Отдыхавшие, ставшие невольными свидетелями произошедшего, принялись активно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Балтийска. Звонков оказалось так много, что вскоре оператор ЕДДС уже сам договаривал за абонентов суть случившегося, не дожидаясь, пока они закончат фразу.

На просьбы и сообщения очевидцев сотрудник службы ответил, что тело уберут только в понедельник. Пляжный сезон в Калининградской области официально стартует 1 июня 2026 года, до этого момента оставалась ровно неделя.