«Смерть на полотенце». Трагедия немецкой семьи в Стамбуле: чем обернется для отеля находка следов фосфина?

Согласно официальному заявлению, распространенному телеканалом AHaber, смерть семейства Беджек наступила в результате острого отравления фосфином — высокотоксичным газом, который применялся для дезинсекции гостиничного номера.

В ходе следствия было установлено, что ядовитое вещество осталось на поверхностях после обработки помещений от насекомых. Экспертиза подтвердила, что следы фосфина были обнаружены на предметах личного пользования и полотенцах, изъятых из номера постояльцев. Это опровергло первоначальную версию о пищевом отравлении.

На основании заключения судебно-медицинской экспертизы суд снял обвинения с персонала кафе, где ранее ужинала семья, а также с продавцов уличной еды. Расследование также выявило, что первые симптомы недомогания появились у сотрудников самой гостиницы, однако на допросе они умолчали о своем плохом самочувствии.

