Смерть под номерком: тайна исчезновения мужа раскрылась, когда жена зашла на «Госуслуги»

Жительница России Екатерина Лепес обнаружила факт смерти своего супруга через портал «Госуслуги». Мужчина считался пропавшим без вести с 18 сентября. Женщина обратила внимание на уведомление о назначении пенсии по потере кормильца на имя их двухлетней дочери, пишет РЕН ТВ.

По данным родственников, при погибшем находился паспорт, что позволяло установить его личность. Тело мужчины находилось в морге города Люберцы в течение двух месяцев. Представитель морга Наталья Коноплева пояснила, что учреждение не уполномочено уведомлять родственников, поскольку экспертиза проводится по заказу правоохранительных органов.

Официальной причиной смерти указано отравление метадоном. Супруга погибшего не согласна с этой версией, утверждая, что муж никогда не употреблял наркотические вещества. Она ссылается на запись телефонного разговора, где знакомой в октябре звонил человек, представившийся ее мужем.

Екатерина Лепес намерена обратиться в суд для установления виновных в несвоевременном уведомлении о смерти супруга.

