Смерть подруги как мотив: на тактической разгрузке школьника нашли имя погибшей девочки

На тактической разгрузке, которую использовал 13-летний Данис во время нападения на лицей в Нижнекамске, была нанесена шокирующая надпись: дата смерти и имя его одноклассницы, которая трагически погибла за несколько дней до инцидента. Девочка, семиклассница, упала с крыши здания. По версии некоторых учащихся, ее могли столкнуть. Ожидалось, что похороны состоятся в ближайшее время.

По словам одноклассников, Данис и погибшая девочка были близки и хорошо общались, всегда поддерживая друг друга. По предварительной версии, основанной на словах знакомых подростка, его глубоко потрясла смерть подруги и эта личная трагедия могла стать одним из ключевых психологических факторов, подтолкнувших его к совершению нападения. Это открытие добавляет новую деталь к портрету нападавшего и указывает на возможный мотив, связанный с переживанием тяжелой утраты и личной болью.