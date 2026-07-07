Смерть студентки от напитка в Египте: эксперт перечислил скрытые опасности курортов

Гибель 19-летней нижегородки в египетском отеле заставила экспертов вновь заговорить о системных рисках для российских туристов. Медицинский обозреватель Алексей Никонов выделил три неочевидные угрозы, которые могут превратить отпуск в реанимацию, — от бактериального токсина до технического спирта в барных коктейлях. Его комментарии приводит ИА «Время Н» .

Причины трагедии с юной россиянкой пока устанавливают местные и российские врачи. Однако главный редактор портала «Стационар-Пресс» Алексей Никонов уже предупредил путешественников: египетские курорты таят как минимум три типа опасностей, о которых принято умалчивать в туристических буклетах.

Первая и наиболее коварная группа — агрессивные бактериальные инфекции. Речь идет о штаммах стафилококка, шигеллы и кишечной палочки, которые в жарком климате мутируют быстрее, чем в умеренных широтах. По словам Никонова, отдельные разновидности E. coli продуцируют Шига-токсин — вещество, запускающее каскад поражений: от разрушения эритроцитов до острой почечной недостаточности и внутренних кровотечений. Для детей и пожилых людей такой сценарий особенно критичен — нередки случаи внезапной остановки сердца.

Вторая угроза скрывается в барных стойках отелей, работающих по системе «все включено». Эксперт утверждает, что контрафактный алкоголь в Египте часто разбавляют или вовсе заменяют метанолом — это удешевляет себестоимость напитков. Смертельная доза чистого технического спирта составляет всего 10–30 миллилитров: даже меньшее количество способно лишить зрения за несколько часов, а при превышении порога — привести к летальному исходу.

Третий фактор риска — химическая обработка номеров и прилегающей территории. Местные отели, по данным Никонова, нередко применяют фосфорсодержащие пестициды, которые при вдыхании вызывают отек легких и тяжелые поражения нервной системы. Характерный признак опасной концентрации — резкий «технический» запах краски или растворителей в коридорах и номерах. При появлении такого аромата эксперт советует немедленно требовать переселения, не дожидаясь симптомов отравления.

Чтобы минимизировать риски, Никонов рекомендует жесткий набор правил: употреблять только термически обработанные овощи, выбирать мясо и рыбу, которые готовят на гриле прямо при госте, пить исключительно воду из заводских бутылок (и той же водой мыть фрукты и чистить зубы). Категорически запрещается заказывать напитки со льдом — лед часто делают из водопроводной воды. Спиртное безопаснее привозить из дьюти-фри или ограничиваться напитками в заводской таре. В аптечке обязательны сорбенты и противомикробные препараты широкого спектра — они могут дать критический запас времени до прибытия врачей.

Ситуация остается на контроле у консульского отдела, однако официальных выводов о причине гибели студентки пока не опубликовано. Местные власти обещают провести дополнительную проверку санитарного состояния отелей, принимающих российских туристов.