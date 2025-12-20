Смерть в собственном дворе: что взорвалось в руках у подростков в Химках

Полиция проводит проверку по факту происшествия во дворе жилого дома в Банном переулке микрорайона Сходня в Химках. По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщили в Главном Управлении МВД по Московской области.