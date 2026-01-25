«Смерть за клавиатурой». В Китае 32-летний IT-специалист умер из-за 16-часовых переработок

Трагический инцидент, произошедший с 32-летним IT-специалистом Гао Гуанхуэем, стал мрачным символом реалий современной корпоративной культуры. Как сообщает издание AsiaOne, программист скончался в результате остановки сердца, которую врачи напрямую связывают с хроническим экстремальным переутомлением.

Причиной катастрофических нагрузок стало недавнее повышение мужчины до руководителя отдела. В новой должности его рабочий день растягивался до 16 часов, а объем задач соответствовал работе за нескольких сотрудников. При этом уровень вознаграждения — около 200 тысяч рублей в месяц — никак не соответствовал такому уровню эксплуатации.

29 ноября, работая удаленно, Гао Гуанхуэй потерял сознание и вскоре умер в медицинском учреждении. Однако даже эта трагедия не остановила бесчеловечный корпоративный механизм. Пока программист находился в больнице, его добавили в новый рабочий чат с требованиями немедленно приступить к срочным проектам. А спустя всего восемь часов после констатации смерти на его телефон поступило сообщение от коллеги с напоминанием о приближающемся дедлайне.

Цинизм компании проявился и в действиях после гибели сотрудника. Его семье отправили коробку с личными вещами, упакованную с откровенным пренебрежением. По словам вдовы, часть предметов была произвольно выброшена администрацией без каких-либо пояснений. Сейчас родственники погибшего настаивают на выплате компенсации, утверждая, что его смерть — прямое следствие профессионального выгорания и запредельных рабочих нагрузок, санкционированных работодателем.

Ранее сообщалось о том, что в Китае умер репетитор, преподававший у 400 учеников.