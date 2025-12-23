Смертельная авария с создателем Call of Duty Зампеллой попала на видео

В интернете распространились видеозаписи аварии, унесшей жизнь создателя видеоигр серий Call of Duty и Battlefield, Винса Зампеллы. Материалы были опубликованы Telegram-каналом Mash. На видео запечатлен момент, когда на горной дороге из тоннеля на высокой скорости выезжает суперкар красного цвета Ferrari 296 GTS.

Водитель не смог удержать контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль столкнулся с бетонным барьером и воспламенился.

В автомобиле вместе с Зампеллой находился еще один человек, и оба не выжили. Один из пострадавших оказался зажат в охваченной пламенем машине, а другой вылетел за ее пределы. Очевидцы, находившиеся поблизости, оперативно извлекли его из воды. Личность водителя в момент аварии не разглашается.

Зампелла известен как создатель серий Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield. Кроме того, из-под его руки были выпущены STAR WARS Jedi: Fallen Order и Apex Legends.

22 декабря стало известно о кончине выдающегося геймдизайнера, чьи работы получили признание по всему миру.