Легендарный разработчик видеоигр Battlefield 6 и Call of Duty погиб в США

Игровая индустрия понесла невосполнимую утрату: в возрасте 55 лет погиб Винс Зампелла — человек, чьи идеи десятилетиями определяли облик современных игровых боевиков. По данным NBC LA, гений шутеров скончался в ходе ДТП.

Трагедия произошла в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Иностранные СМИ сообщают, что тяжелый грузовик под управлением Зампеллы потерял управление, съехал с трассы и на высокой скорости врезался в бетонное заграждение. Полиция констатировала смерть водителя на месте инцидента. Находившийся в кабине пассажир был экстренно госпитализирован, однако его также не удалось спасти.

Для миллионов геймеров и профессионалов отрасли Зампелла был не просто топ-менеджером, а главным архитектором жанра милитари-шутеров. В начале 2000-х он стоял у истоков франшизы Call of Duty, подарив миру классические части серии и революционную Modern Warfare. Именно под его руководством студия Infinity Ward превратила кинематографические сражения в стандарт индустрии, а Modern Warfare 2 стала культурным феноменом, установившим рекорды продаж.

Конфликт с издателем Activision не сломил разработчика, а лишь открыл новую главу: основанная им студия Respawn Entertainment доказала свою жизнеспособность выпуском дилогии Titanfall и мегапопулярной королевской битвы Apex Legends.

Практическая ценность наследия Зампеллы заключается в его уникальном умении объединять передовые технологии и глубокий игровой процесс. Последние годы он занимал пост главы студии DICE LA (ныне Ripple Effect) и курировал будущее франшизы Battlefield. В частности, он активно участвовал в разработке грядущей Battlefield 6, на которую фанаты возлагали огромные надежды.

Смерть лидера такого масштаба ставит перед Electronic Arts сложную задачу: поиск человека, способного сохранить баланс между коммерческим успехом и творческой смелостью, которой всегда отличался Винс.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Ермилов умер в Санкт-Петербурге на 67 году жизни.