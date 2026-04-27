Смертельная энергетика или доброе дело: кому на самом деле принадлежат конфеты на могилах

Ответ священнослужителя на старый вопрос о кладбищенских дарах вызвал бурную дискуссию в сети. Пока одни видят в подношениях способ помянуть усопшего, другие опасаются «мертвой энергетики» и обвиняют берущих в кощунстве, пишет «Главный региональный».

Церковный взгляд: дары как милостыня

Игумен Марк, настоятель сызранского храма Феодоровской иконы Божией Матери, разъяснил позицию Церкви по поводу продуктов и цветов на могилах. По его словам, традиция оставлять яйца, конфеты или цветы — это форма милостыни, зародившаяся еще в древности.

Священник подчеркнул, что вещи на погосте не принадлежат покойному. Если нуждающийся возьмет угощение и при этом произнесет молитву за усопшего или просто вспомнит его добрым словом, это принесет душе покойного только пользу. В этом контексте дары на надгробии становятся живой связью между мирами через благое дело.

Мнение общества: от суеверий до прагматизма

Несмотря на лояльность духовенства, пользователи социальных сетей разделились на несколько лагерей:

Противники: Многие считают изъятие любых предметов с могил осквернением памяти и обыкновенным воровством.

Суеверные: Часть комментаторов уверена, что вещи с кладбища приносят в дом беду и болезни из-за плохой энергетики.

Прагматики: Сторонники позиции игумена считают, что лучше принести пользу живому человеку, чем позволить продуктам испортиться.

Реалисты: Многие отметили, что сегодня вообще стараются не оставлять еду на кладбищах, чтобы не привлекать бездомных животных и асоциальных личностей.

Главное табу: алкоголь на погосте

При всей мягкости в вопросе цветов и сладостей, игумен Марк высказал жесткий запрет в отношении алкоголя. Организация пьяных застолий на местах захоронения названа прямым кощунством. Поминовение в православии — это прежде всего трезвая молитва и тишина, а спиртному место на праздничном столе, но никак не у креста или памятника.