Смертельная энергетика или доброе дело: кому на самом деле принадлежат конфеты на могилах
Милостыня или воровство: в соцсетях спорят, можно ли забирать цветы и угощения с
Ответ священнослужителя на старый вопрос о кладбищенских дарах вызвал бурную дискуссию в сети. Пока одни видят в подношениях способ помянуть усопшего, другие опасаются «мертвой энергетики» и обвиняют берущих в кощунстве, пишет «Главный региональный».
Церковный взгляд: дары как милостыня
Игумен Марк, настоятель сызранского храма Феодоровской иконы Божией Матери, разъяснил позицию Церкви по поводу продуктов и цветов на могилах. По его словам, традиция оставлять яйца, конфеты или цветы — это форма милостыни, зародившаяся еще в древности.
Священник подчеркнул, что вещи на погосте не принадлежат покойному. Если нуждающийся возьмет угощение и при этом произнесет молитву за усопшего или просто вспомнит его добрым словом, это принесет душе покойного только пользу. В этом контексте дары на надгробии становятся живой связью между мирами через благое дело.
Мнение общества: от суеверий до прагматизма
Несмотря на лояльность духовенства, пользователи социальных сетей разделились на несколько лагерей:
- Противники: Многие считают изъятие любых предметов с могил осквернением памяти и обыкновенным воровством.
- Суеверные: Часть комментаторов уверена, что вещи с кладбища приносят в дом беду и болезни из-за плохой энергетики.
- Прагматики: Сторонники позиции игумена считают, что лучше принести пользу живому человеку, чем позволить продуктам испортиться.
- Реалисты: Многие отметили, что сегодня вообще стараются не оставлять еду на кладбищах, чтобы не привлекать бездомных животных и асоциальных личностей.
Главное табу: алкоголь на погосте
При всей мягкости в вопросе цветов и сладостей, игумен Марк высказал жесткий запрет в отношении алкоголя. Организация пьяных застолий на местах захоронения названа прямым кощунством. Поминовение в православии — это прежде всего трезвая молитва и тишина, а спиртному место на праздничном столе, но никак не у креста или памятника.