Смертельная ловушка: американка застряла в ящике для пожертвований и погибла

Контейнер, из-за которого погибла женщина, был установлен незаконно. После происшествия его демонтировали, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.

В американском городе Лоди (Калифорния) произошел трагический инцидент. Известно, что 44-летняя Диана Борисенко из Линкольна (Небраска) погибла, застряв в одном из благотворительных контейнеров для сбора вещей.

По информации полиции, женщина слишком глубоко засунула руку внутрь контейнера, а когда дверца неожиданно захлопнулась, то она прижала ее тело. Чем сильнее жертва пыталась выбраться, тем плотнее сжимался механизм.

Спасателям удалось освободить Борисенко, но реанимационные мероприятия не помогли. В больнице ее сердце остановилось. Точное время, которое женщина провела в ловушке, не установлено.

Как пояснил лейтенант полиции Эрик Шоу, конструкция контейнера оказалась смертельно опасной: механизм дверцы работал по принципу ловушки, усиливая давление при попытках освободиться.

