Смертельная ловушка: под Солнечногорском опасный куст маскируется под сирень

В усадьбе Шахматово под Солнечногорском посетительница заметила на невысоком кустарнике необычные розово-лиловые цветы в виде звездочек и приняла их за сирень. Сомнение вызвало лишь одно: в начале апреля сирень в средней полосе России обычно еще не цветет. REGIONS узнал, что за загадочное растение вызвало вопросы у жителей на самом деле.

Сотрудники музея поспешили развеять заблуждение и заодно предупредить гостей. На самом деле перед ними не сирень, а волчеягодник — растение, известное также под названиями волчник или дафна. Оно внешне напоминает сирень, но является ее опасным двойником.

Сотрудники музея объяснили, в чем заключается коварство волчеягодника. Ранней весной, на фоне голой земли, остатков снега и сухой прошлогодней травы, цветущая дафна действительно кажется чудом природы. Но обманчивая красота таит смертельную опасность. К концу лета на кусте созревают ярко-красные плоды. Их вкус обманчиво неприятен, однако всего 10–15 ягод способны убить человека. Причем токсичны не только ягоды, но и листья, цветки и кора. Даже сок растения при попадании на кожу оставляет сильнейшие ожоги и раздражение.

С этим растением связано множество народных поверий. Считается, что если съесть цветок сирени с пятью лепестками и загадать желание, оно обязательно сбудется. Однако в случае с волчеягодником такой ритуал может закончиться трагически.

