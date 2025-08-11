Смертельная опасность, ливни и оползни: 3 млн японцев просят спасаться от бушующей стихии

Японские города превратились в зоны бедствия из-за проливных дождей. Об этом сообщает RG.RU , ссылаясь на местные телеканалы.

Только за шесть часов в понедельник, 11 августа, на Таману обрушилось 37 см осадков. Вода поднимается стремительно: в некоторых районах ее уровень уже превысил 1 метр, затопив первые этажи домов.

С последствиями природной стихии столкнулись и в префектуре Кумамото. Здесь объявлена экстренная эвакуация для 384 тыс. человек. Спасатели круглосуточно ищут пропавших: в городе Коса оползень накрыл жилой дом, в Фукуоке бурные потоки унесли двух человек. В Мисато бригады пытаются вызволить пожилого мужчину, запертого в разрушенном доме.

Метеорологи предупреждают жителей Японии о высокой опасности сложившейся ситуации. Всего под угрозой оказались 3 млн человек в разных регионах страны. Власти просят жителей сразу уходить в укрытия при первых признаках подтопления.

