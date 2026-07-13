Смертельная опасность в таблетках для похудения едва не убила жительницу Воронежа

Женщина поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии: у нее наблюдались спутанность сознания, постоянная рвота и интенсивные болевые ощущения в области правого подреберья. Пациентка призналась, что в течение месяца самостоятельно принимала препараты для снижения веса и так называемой очистки печени, причем она произвольно повысила дозировку, желая ускорить результат. Специалисты диагностировали у пострадавшей молниеносный токсический гепатит в сочетании с печеночной недостаточностью третьей степени, а также выявили геморрагическую сыпь.

Благодаря экстренной интенсивной терапии, включавшей многократное очищение крови, медикам удалось предотвратить гибель органа и необходимость его пересадки. После месяца стационарного лечения состояние женщины стабилизировалось, и ее выписали с удовлетворительными анализами.