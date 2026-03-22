«Смертельная тайна». Закон о защите персональных данных мешает спасателям «ЛизаАлерт» найти семью Усольцевых

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» заявили, что существующие законодательные ограничения, связанные с защитой тайны связи, не позволяют использовать данные мобильных телефонов для поиска семьи Усольцевых. Глава организации Григорий Сергеев в интервью ТАСС выступил с инициативой внести изменения в нормативную базу, чтобы в ситуациях, угрожающих жизни людей, главным принципом стало их спасение.

«На сегодняшний день у нас важнейший ресурс не применяется. У нас есть мобильный телефон у абсолютного большинства пропавших. Но по закону искать его могут только специалисты спецслужб, эту всю историю охраняет статья конституции о тайне связи, но, когда идет речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону. Он не хочет тайну связи. Его конституция в этот момент — это статья 20.1: каждый имеет право на жизнь. Вот его конституция в этой точке», — подчеркнул Сергеев.

По словам руководителя отряда, для исправления сложившейся ситуации требуется решение на законодательном уровне, а также предоставление доступа к специализированному техническому оборудованию, которое можно размещать на вертолетах или беспилотных летательных аппаратах для определения местоположения сигнала. Сергеев отметил, что, хотя такие технические средства существуют, их применение строго ограничено законом. Поисковики, добавил он, так и не смогли найти легального способа обойти эти рамки, не нарушив при этом предписаний.

«Например, искать не телефон, а металл, микросхему. Что не нарушает никаких законов, но при этом дает нам шанс. Вряд ли лес усеян микросхемами», — пояснил глава отряда.

Ранее сообщалось о том, что в СК опровергли сообщения о найденной в тайге семье Усольцевых.