Смертельно вкусно: в Италии бутерброд с колбасой убил двух взрослых

В итальянском городе Диаманте произошло массовое отравление, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По предварительным данным, причиной отравления стал ботулизм. Все пострадавшие ели панини с колбасой и ботвой репы. Симптомы проявились в течение 1-2 дней после употребления. Два человека погибли, ими оказались 52-летний художник Луиджи ди Сарно и 45-летняя Тамара Д’Акунто. Еще 14 пациентов госпитализировали, включая двух подростков.

Следствие проверяет девять человек, включая владельца фудтрака, сотрудников компании-производителя сэндвичей и медиков. Врачей подозревают в недостаточно оперативном реагировании на первые обращения отравившихся.

Ранее уфимка погибла после выпитой «смертельной чачи» из Сочи.