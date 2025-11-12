Смертельное ДТП на трассе: прокуратура проверяет состояние дороги после трагедии

В Ноябрьске прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, произошедшего в районе МК-15. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Авария, случившаяся в среду, 12 ноября, унесла жизнь водителя легковушки — сейчас на месте происшествия работал заместитель прокурора города Артем Гордин, координирующий процессуальную проверку.

Как напоминает издание, авария случилась ранним утром, в 05:30. На шестом километре трассы под Ноябрьском столкнулись легковой автомобиль Dodge и автобус. Машины после удара загорелись. Водитель легковушки скончался.

