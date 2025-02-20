В Кузбассе беременная женщина и ее сын угодили под колеса иномарки

Жительница Анжеро-Судженска пострадала в результате наезда автомобиля, за рулем которого был пьяный водитель. Как пишет VSE42.Ru , женщина находится на пятом сроке беременности.

Chevrolet Lacetti наехал на 32-летнюю женщину и ее сына-подростка, которые шли по тротуару. Иномарка выехала на пешеходную зону, так как водитель был пьян и не справился с управлением. Основной удар на себя приняла мать, отмечал канал Shot.

Пострадавших госпитализировали: у молодого человека множественные переломы. Тяжелая ситуация и с женщиной. Как оказалось, она находится на пятом месяце беременности. Жизнь ее не родившегося ребенка под угрозой и врачи делают все возможное, чтобы его спасти.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ходе аварии возле института пострадали два пассажира автобуса.