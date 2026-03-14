Смертельное селфи: жительница Намибии погибла от удара «воскресшего» слона

В Намибии трагически завершилась попытка 46-летней Клаудии Мваалы сделать эффектный снимок. Женщина приблизилась к слону, который лежал без движения, ошибочно полагая, что он мертв, и хотела запечатлеть себя на его фоне. Как пишет Daily Star, этот момент стал для нее последним.

По рассказам свидетелей, незадолго до инцидента кто-то из местных жителей выстрелил гиганту в ногу, после чего тот замертво рухнул на землю. Вокруг животного собралась толпа зевак — около восьми человек, которые с интересом разглядывали его и фотографировали. Никто не ожидал подвоха от зверя, который казался безжизненным.

Клаудия, также будучи уверенной в его гибели, решила сделать фото поближе. Она дотронулась до головы слона и попросила знакомых снять ее. Внезапно животное пришло в себя, вскочило на ноги и набросилось на женщину.

«Удар пришелся в корпус, внутренние органы получили критические повреждения. Она скончалась мгновенно», — поделился очевидец Йоханнес Паулюс.

После происшествия местные жители обратились к властям с просьбой усилить контроль за выходом диких животных к людям. В министерстве окружающей среды Намибии объяснили, что в данный период слоны как раз перемещаются в поисках корма и воды. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все детали случившегося.

