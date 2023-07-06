Смертельные игры: для кого страшные квесты могут быть действительно опасны

Квесты в реальности – это отличное развлечение для всей семьи. Но только при условии, что организаторы приготовили интересные и безопасные развлечения. Впрочем, если вы выбираете страшный квест, то риск есть всегда.

«Даже если сам квест будет безопасен, то никогда нельзя забывать о непредсказуемой реакции нашего организма на сильный стресс. Ведь задача организаторов – по-настоящему напугать игроков. А те, в свою очередь, специально идут за адреналином», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

По словам эксперта, резкий выброс адреналина может серьезно перегрузить сердечную мышцу и сердце может буквально остановиться. Поэтому в теории умереть от страха может даже здоровый человек. Но, конечно, шансы очень невелики, ведь во время квеста мы все равно осознаем, что все это лишь игра.

«Но я все же советую выбирать страшные квесты с осторожностью. А при различных патологиях сердца, возможно, лучше воздержаться от игры. Если вы страдаете паническими атаками, то лучше также себя не подвергать дополнительной нагрузке», – уточнила врач.

Также страшные квесты могут серьезно травмировать психологически маленьких игроков. Именно поэтому и родители, и организаторы должны следить, чтобы дети играли только в те квесты, которые подходят для их возраста.

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