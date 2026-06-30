Смертельный деликатес: во Владивостоке выловили одну из самых ядовитых рыб на планете

В сетях владивостокских рыбаков оказалась рыба фугу — один из самых ядовитых обитателей мирового океана. Причиной необычного улова стала аномальная жара, поднявшая температуру воды у берегов Приморья выше 20 градусов. Рыба уже попадалась местным рыболовам в 2024 году, но текущий случай вновь привлек внимание к этой опасной тропической гостье.

Telegram-канал Mash сообщил о необычном происшествии во Владивостоке: местные рыбаки выловили фугу — рыбу, известную своей смертельной ядовитостью. В ее коже и внутренних органах содержится тетродотоксин, мощнейший нейротоксин, способный привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

Причиной появления этого обитателя субтропических вод в акватории Приморья стала необычно жаркая погода. Температура воды у берегов Владивостока поднялась выше 20 градусов, что создало комфортные условия для миграции тропических видов. Именно теплая вода, считают специалисты, привела к тому, что в сетях все чаще оказываются рыбы, несвойственные местной фауне.

Фугу, которую в Японии считают изысканным деликатесом и подают в ресторанах только после специальной сертификации поваров, в Приморье — редкий гость. В 2024 году рыбаки уже вылавливали эту рыбу в Уссурийском заливе. Тогда им попался южный вид фугу, который считается наиболее редким. Нынешний случай вновь напоминает о том, как климатические изменения влияют на морскую экосистему и какие неожиданные сюрпризы могут ждать любителей рыбной ловли.