Смертельный дискомфорт: четыре симптома, при которых нужно срочно бежать к врачу

Регулярный дискомфорт, который многие привыкли считать обычной индивидуальной особенностью пищеварения, на самом деле может сигнализировать о серьезных патологиях желудочно-кишечного тракта. Экспертов цитирует Daily Mail, передает Газета.ру.

Естественный процесс или скрытая патология

Частая отрыжка далеко не всегда является безобидной чертой организма, а может выступать прямым сигналом о развитии опасных нарушений в работе пищеварительной системы, включая язвенную болезнь. Известные гастроэнтерологи Саманта Назарет и Рабия де Латур в интервью изданию Daily Mail подробно объяснили скрытые механизмы этого процесса.

Врач Саманта Назарет напомнила, что в своей основе отрыжка представляет собой абсолютно естественную и нормальную реакцию организма, направленную на выведение избытков воздуха из желудка. Определенный объем воздуха человек в любом случае заглатывает в процессе употребления пищи, питья или во время обычного разговора. Тем не менее, если данное явление начинает беспокоить человека ежедневно или протекает на фоне иных неприятных симптомов, это становится веским поводом обратить пристальное внимание на состояние здоровья.

Главные причины нарушения работы желудочно-кишечного тракта

В качестве ключевых медицинских причин, способных провоцировать постоянную отрыжку, специалисты выделяют три распространенных заболевания желудочно-кишечного тракта:

Язвенная болезнь: представляет собой глубокое изъязвление и повреждение биологических тканей, которое практически всегда сопровождается воспалительным процессом. Заболевание поражает различные слои ткани, а процесс его заживления часто приводит к формированию рубцов.

Кислотный рефлюкс: при этой патологии часть содержимого желудка забрасывается обратно в пищевод. В результате происходит сильное раздражение нежной слизистой оболочки и резко усиливается газообразование.

Синдром избыточного бактериального роста (СИБР): характеризуется аномально активным размножением бактерий непосредственно в тонком кишечнике, что существенно активизирует и усиливает процессы брожения.

Тревожные симптомы и рекомендации медиков

Особую настороженность у человека, по мнению экспертов, должно вызвать присоединение к частой отрыжке сопутствующих клинических признаков. К симптомам, требующим обязательного и незамедлительного медицинского обследования, относятся:

Систематические боли в области живота.

Постоянное или приступообразное чувство тошноты.

Необъяснимая и резкая потеря веса.

Обнаружение следов крови в стуле.

Присутствие этих сигналов наглядно подтверждает, что имеющаяся проблема уже давно вышла за рамки стандартного дискомфорта после еды. На первоначальном этапе врачи рекомендуют скорректировать свои повседневные пищевые привычки и постараться снизить общую скорость приема пищи. Если после изменения образа жизни и питания симптом не исчезает или начинает проявляться еще более выраженно, необходимо безотлагательно обратиться к профильному специалисту.