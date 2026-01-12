«Смертельный душ». В Обнинске мужчина обварился кипятком в ванной и не выжил

В Обнинске (Калужская область) произошла трагическая гибель пожилого человека, получившего тяжелейшие ожоги во время принятия душа.

Как следует из сообщения на официальном портале СК РФ, причиной стал внезапный сбой в системе горячего водоснабжения: вместо теплой воды из лейки хлынул кипяток. Медики не смогли спасти пострадавшего.

По данным следствия, данный инцидент — не единичный. Жители дома указывают, что нарушения в температурном режиме подаваемой воды случались и ранее, однако управляющая организация свою причастность к трагедии отрицает.

На основании факта произошедшего правоохранительные органы инициировали уголовное производство по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности. Расследование взят на личный контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, который потребовал оперативного предоставления докладов о ходе процессуальной работы.

