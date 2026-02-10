Смертельный конфликт на Камчатке: пенсионерка забила знакомого сковородой

В поселке Ключи на Камчатке произошло резонансное бытовое преступление. По информации телеграм-канала «Amur Mash», 63-летняя местная жительница во время совместного распития алкоголя вступила в конфликт со своим 56-летним знакомым.

В ходе ссоры женщина, воспользовавшись оказавшейся под рукой сковородой, нанесла оппоненту несколько ударов по голове. После инцидента пострадавшему своевременную помощь не оказали. Прибывшие медики уже не смогли спасти ему жизнь.

Подозреваемая была задержана и помещена в следственный изолятор. По факту произошедшего проводятся необходимые следственные действия.

