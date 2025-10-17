Смертельный шип: в Перу бойцовый петух насмерть ранил собственного хозяина

Вместо того чтобы атаковать противника, птица смертельно ранила своего владельца, применив против него боевое оснащение. Шокирующие кадры инцидента были обнародованы в Telegram-канале «Плохие Новости 18+».

Инцидент развернулся в округе Парамонга, где 55-летний Хорхе Луис Кастильо Корсо готовил своего питомца к предстоящему поединку. Внезапно птица, уже экипированная острым металлическим лезвием на ноге (так называемым «шипом»), совершила резкий прыжок. Вместо тренировочной мишени ее оружие поразило самого мужчину, угодив глубоко в область бедра.

Предварительный анализ показал, что лезвие перерезало крупную артерию. Из-за начавшегося массированного кровотечения спасти Хорхе Луиса Кастильо Корсо медики не смогли.

