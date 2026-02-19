Смертельный сюрприз: мужчина сутки ходил с пулей в голове и не замечал

В Барнауле врачи краевой клинической больницы скорой медицинской помощи провели уникальную операцию, спасая пациента, который поступил к ним без сознания. Как рассказали в медучреждении, мужчина провел около суток с огнестрельным ранением головы, прежде чем попал в руки специалистов.

Инцидент произошел 24 января. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала множественные металлические осколки в черепной коробке. Как пояснила заведующая рентгеновским отделением Ирина Парфенова, диагностика установила, что ранение было нанесено из травматического оружия — пуля и ее фрагменты проникли в мозг. Критическим фактором стало то, что мужчина целые сутки не обращался за помощью и потерял сознание лишь спустя это время.

Нейрохирургическое вмешательство длилось два с половиной часа. По словам оперировавшего врача Владислава Стеблецова, медикам пришлось удалить не только инородные тела, но и раздробленные костные фрагменты, а также части поврежденной мозговой ткани. Специалисты извлекли пулю и ликвидировали гематому, что позволило стабилизировать состояние пациента и избежать летального исхода.

Однако в больнице подчеркивают: несмотря на спасение жизни, говорить о полном восстановлении утраченных функций пока рано. Врачи продолжают бороться за здоровье мужчины.