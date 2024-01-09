Смертельный «стодневный кашель»: врач Поздняков рассказал об опасности коклюша

Приступообразный кашель и другие реакции могут привести к летальному исходу. Под угрозой в первую очередь дети, которые еще не выработали иммунитет к коклюшу.

Инфекционист Андрей Поздняков в беседе с сайтом aif.ru напомнил, чем так опасен коклюш для детей и взрослых. Болезнь передается воздушно-капельным путем, но заражение происходит лишь при долгом и тесном контакте. Например, часто зараза бродит в детских садах и школах, где малыши контактируют друг с другом практически весь день.

У болезни длительный инкубационный период, в течение которого человек испытывает множество тяжелых симптомов. У него появляется приступообразный кашель, апное, спазмы в груди, раздражение горла. При этом именно затяжной кашель является характерной чертой коклюша. Иногда это приводит к гипоксии мозга и остановке дыхания. В редких тяжелых случаях зараженные впадают в кому, но это скорее затрагивает маленьких детей.

По словам Позднякова, главная опасность болезни, которую называют «стодневным кашлем» в том, что характерные спазмы появляются лишь через неделю после заражения и более, а антибиотики нужно пропивать сразу. Убедиться в болезни или ее отсутствии можно, сдав соответствующий ПЦР-тест в больнице.