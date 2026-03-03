Смертельный удар: на Сахалине автомобилист скончался от инсульта после ДТП

На Сахалине мужчина, находившийся за рулем кроссовера, внезапно потерял сознание из-за проблем со здоровьем и врезался в припаркованный автомобиль. Хозяин пострадавшей машины в этот момент был в магазине.

По словам очевидцев, водитель жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Прибывшие на место медики предположили у него инсульт. Мужчина смог самостоятельно дойти до машины скорой помощи, однако спасти его не удалось — во время госпитализации он скончался.

«По предварительной информации медработников, у водителя мог произойти инсульт. В ходе госпитализации мужчина скончался», — отметили в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.

