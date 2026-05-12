Смертельный укус: чем могут заразить россиян пропавшие узбекские пчелы

Сообщения об исчезновении фур с «пчелами-нелегалами» из Узбекистана в Челябинской области вызвали серьезную обеспокоенность медиков. Несмотря на то, что таможенные службы официально опровергли пропажу машин, эксперты предупреждают: бесконтрольный ввоз тропических насекомых может обернуться вспышкой опасных инфекций и тяжелыми аллергическими реакциями у жителей южных регионов России, пишет «Абзац».

Медицинская угроза: инфекции и яд

Врач общей практики Денис Прокофьев подчеркивает, что насекомые, миновавшие санитарный и карантинный контроль, представляют прямую угрозу эпидемиологической безопасности. Основные риски при контакте с «узбечками» включают:

Заражение патологиями: Укус может стать причиной передачи бактериальных и паразитарных инфекций, включая аспергиллез.

Токсическое воздействие: Яд тропических пчел способен оказывать негативное влияние на нервную систему человека.

Анафилактический шок: Это самое тяжелое осложнение, которое в случае острой аллергической реакции может привести к летальному исходу.

География риска: кому стоит опасаться

По мнению специалистов, климатические условия Москвы, Сибири и Урала слишком суровы для того, чтобы узбекские пчелы смогли там прижиться. Однако для жителей южных субъектов РФ угроза вполне реальна. Теплый климат позволяет завозным особям сохранять активность, что повышает вероятность случайных контактов населения с потенциально зараженными насекомыми.

Инцидент в Челябинской области: официальная позиция

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что две фуры с пчелами из Узбекистана пересекли границу в Челябинской области, но не доехали до зоны карантинного контроля и исчезли. Однако Челябинская таможня официально опровергла эти сведения. По данным ведомства, одна машина была развернута на границе, а вторая прошла процедуру реэкспорта и покинула территорию ЕАЭС еще 2 мая, убыв в Казахстан. Тем не менее, эксперты призывают пчеловодов и жителей юга сохранять бдительность из-за участившихся попыток незаконного ввоза дешевых среднеазиатских пчелопакетов.