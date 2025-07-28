«Смертельный укус»: как собака может заразиться бешенством

Бешенство остается одним из самых страшных заболеваний, угрожающих жизни собак и их владельцев. Вирус Rabies, вызывающий болезнь, поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Общественная служба новостей рассказала , как животное заражается бешенством, и каким образом уберечь любимца.

Основные переносчики — дикие животные: лисы, еноты, летучие мыши, а также бездомные кошки и собаки. Заражение происходит через укус или попадание слюны больного животного на поврежденную кожу. Опасность в том, что симптомы проявляются не сразу — от 3 месяцев до года у взрослых особей. Первые признаки: необоснованная агрессия, желание грызть предметы, затем — боязнь света и воды. Завершающая стадия — паралич и смерть от остановки сердца.

Диагностика при жизни сложна. Наиболее точный метод — иммунофлюоресцентный анализ (РИФ), выявляющий антигены вируса. После гибели животного исследуют мозговую ткань на наличие телец Бабеша-Негри. Важно помнить, что лечения от бешенства не существует, при подтверждении диагноза животное усыпляют.

Для людей укус зараженного животного не менее опасен. Без экстренной вакцинации и введения иммуноглобулина в первые часы после укуса болезнь приводит к параличу и смерти. Единственная защита — своевременная прививка. Щенков вакцинируют в 3 месяца с последующей ревакцинацией. Только после третьего укола у питомца вырабатывается иммунитет.