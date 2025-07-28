«Смертельный укус»: как собака может заразиться бешенством
ОСН: только после третьей вакцины от бешенства у собаки появляется иммунитет
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Бешенство остается одним из самых страшных заболеваний, угрожающих жизни собак и их владельцев. Вирус Rabies, вызывающий болезнь, поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Общественная служба новостей рассказала, как животное заражается бешенством, и каким образом уберечь любимца.
Основные переносчики — дикие животные: лисы, еноты, летучие мыши, а также бездомные кошки и собаки. Заражение происходит через укус или попадание слюны больного животного на поврежденную кожу. Опасность в том, что симптомы проявляются не сразу — от 3 месяцев до года у взрослых особей. Первые признаки: необоснованная агрессия, желание грызть предметы, затем — боязнь света и воды. Завершающая стадия — паралич и смерть от остановки сердца.
Диагностика при жизни сложна. Наиболее точный метод — иммунофлюоресцентный анализ (РИФ), выявляющий антигены вируса. После гибели животного исследуют мозговую ткань на наличие телец Бабеша-Негри. Важно помнить, что лечения от бешенства не существует, при подтверждении диагноза животное усыпляют.
Для людей укус зараженного животного не менее опасен. Без экстренной вакцинации и введения иммуноглобулина в первые часы после укуса болезнь приводит к параличу и смерти. Единственная защита — своевременная прививка. Щенков вакцинируют в 3 месяца с последующей ревакцинацией. Только после третьего укола у питомца вырабатывается иммунитет.