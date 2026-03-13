Смертельный вирус добрался до Омской области: карантин введен в трех районах

На территории трех населенных пунктов Омской области обнаружили бешенство. Карантинные меры продлятся до 12 мая в поселке Горячий Ключ, деревне Роза Долина и в Марьяновке. Власти запретили лечить больных животных и проводить ярмарки в зоне ограничений, пишет КП.

В Омской области зафиксирована вспышка опасного вирусного заболевания. Согласно приказу, опубликованному на портале правовой информации, карантин по бешенству введен сразу в нескольких муниципальных образованиях региона.

Ограничительные меры коснулись поселка Горячий Ключ, расположенного в Омском районе, деревни Роза Долина из Азовского района, а также поселка Марьяновка. Именно на этих территориях специалисты выявили три новых очага инфекции.

Режим карантина будет действовать в указанных населенных пунктах вплоть до 12 мая текущего года. На этот период местные власти ввели ряд серьезных запретов, направленных на предотвращение распространения болезни.

В частности, на неблагополучных территориях запрещается проводить лечение восприимчивых к вирусу животных, а также организовывать сельскохозяйственные ярмарки и выставки. Кроме того, под запрет попал отлов диких зверей. В самих хозяйствах, где непосредственно обнаружили заболевание, введен особый режим: доступ туда разрешен только сотрудникам ветеринарных служб.