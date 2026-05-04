Смертельный вирус под контролем: почему россиянки массово пошли в лаборатории в 2026 году

В 2026 году в России зафиксирован устойчивый рост интереса к диагностике вируса папилломы человека, что свидетельствует о качественном сдвиге в подходе женщин к сохранению репродуктивного здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Статистика лабораторной диагностики

Рынок медицинских анализов в России демонстрирует положительную динамику в сегменте женского здоровья. Согласно данным аналитических проектов, по итогам 2025 года количество исследований на вирус папилломы человека (ВПЧ) увеличилось на 10% в сравнении с предыдущим периодом. Тенденция усилилась в начале 2026 года: только за первый квартал спрос на тестирование вырос еще на 12%. Для сравнения, в 2024 году ситуация была иной — около половины опрошенных женщин признавались, что никогда не проходили подобную диагностику.

Трансформация отношения к обследованию

Врач-гинеколог Марина Кацун отмечает, что современные пациентки стали относиться к тестам на ВПЧ более системно. Если раньше анализы чаще назначались при наличии симптомов, то сейчас скрининг все чаще становится запланированным этапом ежегодного профилактического осмотра. Женщины стремятся не просто получить медицинское заключение, а выстроить вместе со специалистом четкий алгоритм действий: определить необходимость регулярного наблюдения или целесообразность проведения уточняющей диагностики.

Роль вируса в развитии патологий

Несмотря на растущую осведомленность, эксперты указывают на необходимость дальнейшего просвещения. Статистические опросы прошлых лет показывали, что лишь 15% респонденток осознавали ВПЧ как ключевой фактор развития рака шейки матки. В связи с этим специалисты, в том числе заведующая гинекологическим отделением Елена Булгакова, активно призывают население к вакцинопрофилактике. Врачи подчеркивают, что своевременная прививка в сочетании с регулярными тестами является наиболее надежным способом защиты от онкологических заболеваний.