Смертельный вирус снова атаковал села: три района Самарской области закрыли на строгий карантин

В Самарской области утверждены особые санитарные меры вследствие выявления случаев бешенства. Глава региона Вячеслав Федорищев подписал соответствующие распоряжения. Режим распространяется на три локации: Кануевку в границах Безенчукского района, Новое Аделяково в Челно-Вершинском и Малое Ишуткино в Исаклинском, пишет altapress.

Согласно данным ветеринарных служб, очаги инфекции зафиксированы именно в этих населенных пунктах. Особый режим прекратит действие спустя 60 дней после ликвидации последнего зараженного зверя или утилизации его останков. Вокруг эпидемических центров в Кануевке и Новом Аделяково определены неблагополучные территории радиусом 2 км. Для Малого Ишуткино эта дистанция увеличена до 3 км.

Видовая принадлежность переносчиков инфекции в официальных бумагах не указана. Доступ на закрытые участки разрешен лишь сотрудникам профильных ведомств и местному населению. Посторонним вход воспрещен. Также наложен мораторий на терапию больных питомцев и транспортировку животных без прививок.

Дополнительно приостановлена охота, проведение выставочных мероприятий и ярмарок. Запрещена перегруппировка скота, съем шкур с павших особей и отлов диких зверей для зоопарков.

Медики напоминают о тяжести заболевания у людей. Начальная фаза характеризуется жаром от 37,1 до 38,0 градусов, мигренью и общим недомоганием. В месте укуса фиксируются зуд и боль. При проникновении вируса в мозг начинается второй этап с водобоязнью, светобоязнью и агрессивным поведением. Финальная паралитическая стадия ведет к росту температуры до 40-42 градусов и летальному исходу из-за остановки дыхания.