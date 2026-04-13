Смертельный завтрак атлета: как обычный ананас привел к удалению части кишечника фитнес-модели

Обычный фрукт стал причиной критического состояния 46-летнего манекенщика в разгар подготовки к съемкам. Мужчине потребовалось хирургическое вмешательство по удалению части органа из-за заворота кишок. Об этом пишет Лента.ру.

Опасный рацион перед профессиональной фотосессией

Известный манекенщик Ли Фриман, специализирующийся на съемках в сфере фитнеса, столкнулся с серьезной угрозой здоровью в марте 2026 года. Мужчина рассказал, что во время подготовки к очередному рабочему проекту он решил скорректировать свое питание и ввел в него ананас. По мнению 46-летнего спортсмена, этот продукт, насыщенный натуральными ферментами, должен был ускорить метаболизм и улучшить работу пищеварительной системы. Однако сразу после завтрака атлет почувствовал резкое недомогание, которое переросло в невыносимую агонию. Боли были настолько интенсивными, что Ли начал терять контроль над собой от болевого шока.

Экстренная госпитализация и сложная операция

После доставки в медицинское учреждение врачи в течение 2 суток проводили необходимые исследования. Итоговым диагнозом стал заворот кишок — патология, характеризующаяся перекручиванием петли органа вокруг своей оси. Такое состояние блокирует кровоток и может привести к некрозу тканей. Манекенщику провели срочную операцию, в ходе которой хирурги были вынуждены ампутировать сегмент тонкого кишечника длиной от 15 до 18 сантиметров.

Чудесное спасение и вердикт медицинского персонала

Ли Фриман выразил огромную признательность оперирующему врачу, которому удалось соединить здоровые участки органа и избежать вывода колостомы. По словам пациента, хирург удалил поврежденную и деформированную область, избавив его от необходимости использовать специальный медицинский мешок. Медсестры позже отметили, что только отличная физическая форма и общее состояние здоровья помогли атлету перенести столь тяжелую процедуру без инвалидизирующих последствий. Сейчас модель восстанавливается и пересматривает свои взгляды на жесткие диетические эксперименты.