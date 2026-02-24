Смертный грех прелюбодеяния: священник назвал единственную допустимую форму брака

Представитель Русской православной церкви дал однозначный ответ на вопрос о том, когда совместное проживание мужчины и женщины перестает быть грехом. Об этом пишет REGIONS .

Вопрос о природе брачных отношений продолжает волновать православных верующих. Четкую позицию по этому поводу в беседе с журналом «Фома» озвучил священнослужитель Андрей Ефанов.

По словам представителя церкви, доктрина в данном вопросе предельно ясна и исключает какие-либо двойственные трактовки. С точки зрения православия, браком признается исключительно законно оформленный союз между мужчиной и женщиной. Отдельно существует таинство венчания, которое знаменует церковное благословение этого союза.

Священник пояснил, что совместное проживание людей разного пола само по себе не возбраняется. Однако интимные отношения в таком случае недопустимы. Если пара желает жить вместе и иметь физическую близость, избегая при этом греха, выход только один.

Ефанов подчеркнул, что не существует иных путей или оправданий для тех, кто хочет считаться мужем и женой без официальной регистрации. Ситуация настолько проста, что не требует дополнительных разъяснений: желание жить как супруги должно быть подтверждено законным статусом супругов.