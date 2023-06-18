СМИ: Абрамович отказывается передать средства от продажи «Челси» Украине

Российский владелец продал футбольный клуб Тодду Боули и другим инвесторам за 2,3 млрд фунтов стерлингов. Правительство Великобритании эти средства заморозило.

По данным издания, Абрамович отказывается поставить свою подпись, поскольку хочет, чтобы деньги в равных долях были распределены между Россией и Украиной и пошли на гуманитарные цели.

Источники в британском МИД эту информацию подтвердили. В ведомстве сказали, что нет никаких гарантий того, что деньги поступят на Украину до конца зимы.