СМИ: Абрамович отказывается передать средства от продажи «Челси» Украине
Фото: [Сергей Карпухин/ТАСС]
Роман Абрамович отказывается передать замороженные от продажи «Челси» средства Украине, пишет Daily Mail.
Российский владелец продал футбольный клуб Тодду Боули и другим инвесторам за 2,3 млрд фунтов стерлингов. Правительство Великобритании эти средства заморозило.
По данным издания, Абрамович отказывается поставить свою подпись, поскольку хочет, чтобы деньги в равных долях были распределены между Россией и Украиной и пошли на гуманитарные цели.
Источники в британском МИД эту информацию подтвердили. В ведомстве сказали, что нет никаких гарантий того, что деньги поступят на Украину до конца зимы.