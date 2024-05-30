СМИ: Байден разрешил Киеву наносить удары по России американским оружием

Издание Politico, ссылаясь на свои источники, рассказывает о новом и тайном решении американского лидера Джо Байдена. Подробности появились в четверг, 30 мая.

Так, по данным журналистов, Байден дал своей команде необычное указание: надо убедиться, что Киев сможет при использовании американских снарядов наносить ответные удары по российским силам, которые либо обстреливают Харьков, либо только готовятся это сделать.

Согласно информации от источника журналистов, Байден санкционировал удары по тем российским регионам, которые соседствуют с Харьковской области. Но, на данный момент, запрет на дальнобойные удары вглубь России сохраняется. Напомним также и тот факт, что после визита в Киев Энтони Блинкена именно такое решение могло быть предложено Байдену.