СМИ: Белый дом до конца недели может определиться с отправкой Украине запрещенных кассетных боеприпасов

Американским СМИ стало известно, что администрация США готова принять решение, стоит ли поставлять Киеву партию кассетных боеприпасов. Об этом передает телеканал CBS.

Как уточнил источник телеканала в американских провластных кругах, площадь поражения в следствии применения кассетного снаряда как минимум в пять раз выше, чем у обычного боеприпаса.

«США рассматривают возможность одобрения давнего запроса Украины на кассетные боеприпасы», — говорится в публикации телеканала.

Отметим, что, согласно международной конвенции, применение кассетных боеприпасов в мире во время ведения боевых действий запрещено. При этом, США и Украина не входят в список 123 стран, ратифицировавших соглашение.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.