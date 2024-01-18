СМИ: бомбардировке подвергся аэродром ВСУ в Староконстантинове на западе Украины

Череда взрывов раздалась в Хмельницкой области на западе Украины, пишет украинское издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что, предварительно, российские ракеты угодили в военный аэродром ВСУ в городе Староконстантинов.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. Информации от Минобороны РФ не поступало.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.