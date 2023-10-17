СМИ: Чубайс был замечен при покупке снаряжения для ЦАХАЛ

Журналисты израильской гостелерадиокомпании Kan опубликовали фотографии с Анатолием Чубайсом, который закупается товарами первой необходимости.

По их данным, это снаряжение предназначено для передачи Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее сообщалось, что Чубайс покинул Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. 11 октября бывший вице-премьер России сообщил, что он ненадолго улетал по делам в Дубай, а в настоящее время вернулся в Израиль.

15 октября Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова были замечены за раздачей гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов ХАМАС.