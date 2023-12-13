СМИ: Генпрокуратура РФ конфисковала холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

Генпрокуратура России конфисковала через суд холдинг предприятий российского военно-промышленного комплекса у украинских граждан, передав его Росимуществу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в надзорном ведомстве.

Как приводится в материале издания, судья удовлетворила требование Генпрокуратуры запретить деятельность в России экс-министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко, а также его сестры Елизаветы Андреевой.

«Ефименко и Андреева спонсировали Вооруженные силы Украины и выступали против спецоперации», - пишет издание.

Деятельность указанных персоналий признана судом экстремистской, а подконтрольные им на территории РФ предприятия поручено передать в ведение Росимущества.